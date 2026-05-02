ЦАХАЛ призвал жителей девяти деревень на юге Ливана к немедленной эвакуации

Армия обороны Израиля опубликовала предупреждение о необходимости эвакуации жителей девяти деревень на юге Ливана перед началом авиаударов по объектам террористической организации "Хизбалла".

Жителям населенных пунктов Джибшит, Хаббуш, Эбба, Ад-Дувейр, Харуф, Дейр аз-Захрани, Кафр-Джоз, Адшит аль-Шакиф и Каакыйят аль-Джиср предписано отдалиться от мест проживания как минимум на один километр.

"Деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее, при этом армия не намерена причинять вред вам", – заявил представитель пресс-службы на арабском языке Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи.