Глава полиции Лондона: еврейская община Великобритании находится под угрозой

Марк Роули, глава полиции Лондона (Скотленд-Ярд), отметил в интервью газете The Times, что еврейская община Великобритании находится под угрозой исторического масштаба, а социальные сети провоцируют "эпидемию" антисемитизма.

"Британские евреи значатся в списках ненависти каждой расистской и экстремистской группировки", – подчеркнул Роули. По его словам, община оказалась в точке, где пересекаются интересы крайне левых радикалов, исламистских и крайне правых террористов, а также враждебных государств, включая угрозы со стороны Ирана. На вопрос о том, является ли текущий уровень угрозы самым высоким за всю историю, Роули ответил: "Это действительно так".

Эти заявления прозвучали на фоне повышения уровня террористической угрозы в Великобритании до "серьезного", что означает высокую вероятность терактов. Накануне полиция предъявила обвинение в покушении на убийство мужчине, который в прошлую среду напал с ножом на двух евреев – это стало очередным инцидентом в серии нападений на представителей общины. По словам Роули, евреи вынуждены менять свой образ жизни из-за страха за свою безопасность, что он назвал "чудовищным положением дел".