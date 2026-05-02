x
02 мая 2026
|
последняя новость: 09:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 мая 2026
|
02 мая 2026
|
последняя новость: 09:43
02 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава полиции Лондона: еврейская община Великобритании находится под угрозой

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 02 мая 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 09:25
Глава полиции Лондона: еврейская община Великобритании находится под угрозой
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Марк Роули, глава полиции Лондона (Скотленд-Ярд), отметил в интервью газете The Times, что еврейская община Великобритании находится под угрозой исторического масштаба, а социальные сети провоцируют "эпидемию" антисемитизма.

"Британские евреи значатся в списках ненависти каждой расистской и экстремистской группировки", – подчеркнул Роули. По его словам, община оказалась в точке, где пересекаются интересы крайне левых радикалов, исламистских и крайне правых террористов, а также враждебных государств, включая угрозы со стороны Ирана. На вопрос о том, является ли текущий уровень угрозы самым высоким за всю историю, Роули ответил: "Это действительно так".

Эти заявления прозвучали на фоне повышения уровня террористической угрозы в Великобритании до "серьезного", что означает высокую вероятность терактов. Накануне полиция предъявила обвинение в покушении на убийство мужчине, который в прошлую среду напал с ножом на двух евреев – это стало очередным инцидентом в серии нападений на представителей общины. По словам Роули, евреи вынуждены менять свой образ жизни из-за страха за свою безопасность, что он назвал "чудовищным положением дел".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
