Спорт

Чемпионат Италии. Гол бывшего форварда "Маккаби". "Пиза" вылетела

Футбол
время публикации: 02 мая 2026 г., 09:57 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 09:57
Чемпионат Италии. Гол бывшего форварда "Маккаби". "Пиза" вылетела
AP Photo/Luca Bruno

В стартовом матче тридцать пятого тура чемпионата Италии "Лечче" в гостях обыграл "Пизу" 2:1.

"Пиза" вылетела в Серию В.

"Лечче" на 4 очка опережает "Кремонезе", с которым ведет борьбу за выживание.

Израильский полузащитник "Лечче" Омри Гандельман вышел на замену на третьей минуте компенсированного времени.

На 52-й минуте Хеддира перехватил передачу. Бывший форвард "Маккаби" (Петах-Тиква) и "Маккаби" (Нетания) Ламек Банда ворвался в штрафную и сильно пробил 0:1.

Хозяева отыгрались через 4 минуты. Серия рикошетов после ввода мяча из-за боковой. И удар Мехди Лериса в дальний угол 1:1.

На 65-й минуте Валид Хеддира забил первый гол за "Лечче". Он 30 января арендован у "Наполи".

