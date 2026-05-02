Центровой "Апоэля" установил рекорд Евролиги
время публикации: 02 мая 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 08:13
В четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский "Апоэль" проигрывает мадридскому "Реалу" 0:2.
Во второй игре испанцы разгромили "красных" 102:75.
У "Апоэля" самым результативным игроком стал американский центровой Дэниэл Отуру (19 + 4 подбора).
В этой игре он установил рекорд Евролиги - 232 точных двухочковых броска за сезон, сообщает ONE.
В июле 2025 года Дэниэл Отуру перешел из "Анадолу Эфес". Баскетболист ведет переговоры о продлении контракта с "Апоэлем".
