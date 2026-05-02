x
02 мая 2026
последняя новость: 08:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 мая 2026
|
02 мая 2026
|
последняя новость: 08:19
02 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Центровой "Апоэля" установил рекорд Евролиги

время публикации: 02 мая 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 08:13
Центровой "Апоэля" установил рекорд Евролиги
AP Photo/John Locher

В четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский "Апоэль" проигрывает мадридскому "Реалу" 0:2.

Во второй игре испанцы разгромили "красных" 102:75.

У "Апоэля" самым результативным игроком стал американский центровой Дэниэл Отуру (19 + 4 подбора).

В этой игре он установил рекорд Евролиги - 232 точных двухочковых броска за сезон, сообщает ONE.

В июле 2025 года Дэниэл Отуру перешел из "Анадолу Эфес". Баскетболист ведет переговоры о продлении контракта с "Апоэлем".

