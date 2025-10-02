Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 2 октября, на большей части територии страны температура повысится. Ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 18-32, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 18-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-31, на Голанских высотах – 20-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 100-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В пятницу-субботу – повышение температуры. В воскресенье-понедельник температура понизится. Солнечно.