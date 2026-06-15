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Сборная Израиля впервые стала серебряным призером чемпионата мира по голболу

Спорт/важное
время публикации: 15 июня 2026 г., 16:05 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 16:05
Сборная Израиля впервые стала серебряным призером чемпионата мира по голболу
AP Photo/Thomas Padilla

В Китае завершился чемпионат мира по голболу. Израильтянки впервые в истории завоевали серебряные медали.

В финале сборная Израиля проиграла китаянкам 4:12.

Израильтянки завоевали право выступить на паралимпиаде 2028 года.

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