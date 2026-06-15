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Израиль

Глава МИД Гидеон Саар встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда

Сомалиленд
Гидеон Саар
время публикации: 15 июня 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 15:14
Глава МИД Гидеон Саар встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда
Shlomi Amsalem/GPO

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи, который находится в Израиле с официальным государственным визитом. Саар подчеркнул укрепление отношений между сторонами и рассказал о предыдущей встрече, о которой не сообщалось ранее.

Как сообщает JNS, по словам главы израильского внешнеполитического ведомства, это уже вторая встреча двух политиков в Иерусалиме. Он сообщил, что их предыдущая встреча состоялась в октябре прошлого года и не предавалась огласке.

Саар отметил, что отношения между Израилем и Сомалилендом были установлены около шести месяцев назад после переговоров, проходивших в 2025 году, и с тех пор продолжают развиваться.

Министр также напомнил о своем визите в столицу Сомалиленда Харгейсу в январе и отметил высокий уровень общественной поддержки Израиля в этом регионе.

Саар поблагодарил президента Абдуллахи за решение открыть посольство Сомалиленда в Иерусалиме, назвав этот шаг "историческим". "Я уверен, что это партнерство будет и дальше укрепляться на благо наших народов", – заявил Саар.

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