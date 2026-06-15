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Ближний Восток

Reuters: после объявления о соглашении США и Ирана "Хизбалла" не проводила операций

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 15 июня 2026 г., 15:38 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 15:38
Reuters: после объявления о соглашении США и Ирана "Хизбалла" не проводила операций
AP Photo/Leo Correa

Представитель "Хизбаллы" заявил агентству Reuters, что после объявления о соглашении между Ираном и США организация не проводила никаких военных операций.

Источник, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул, что позиция "Хизбаллы" в отношении прекращения огня напрямую зависит от соблюдения договоренностей Израилем. По его словам, организация отвергает любые попытки предоставить Израилю "свободу действий" на территории Ливана.

Собеседник Reuters также утверждал, что Иран отложил подписание соглашения с Соединенными Штатами, чтобы убедиться в соблюдении Израилем режима прекращения огня в Ливане.

Официально "Хизбалла" пока не комментировала соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

Отметим, что министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что он и премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводят политику, согласно которой ЦАХАЛ будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газы без ограничения по времени.

По словам Каца, из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура – как подземная, так и наземная – будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов террористических организаций. "Это главный урок событий 7 октября", – пояснил Кац.

Ближний Восток
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