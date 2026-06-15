"Эль-Аль" подписала соглашение со Starlink о высокоскоростном интернете на борту самолетов

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила о подписании соглашения с компанией Starlink, принадлежащей Илону Маску, о предоставлении высокоскоростного доступа в интернет на борту самолетов. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает в понедельник 15 июня Reuters.

Установка оборудования Starlink на самолеты израильского авиаперевозчика начнется в 2027 году. Для пассажиров услуга высокоскоростного доступа в интернет будет предоставляться бесплатно.

В последние годы авиакомпании активно конкурируют за премиальных клиентов, и наличие быстрого Wi-Fi во время полета стало одним из важных преимуществ.

Starlink, входящая в состав компании SpaceX, обеспечивает доступ к интернету через сеть низкоорбитальных спутников. По данным компании Ookla, такая технология обеспечивает скорость соединения в несколько раз выше по сравнению с традиционными спутниковыми системами.

Генеральный директор "Эль-Аль" Леви Халеви заявил, что внедрение Starlink позволит пассажирам оставаться на связи во время полета, пользоваться стриминговыми сервисами, а также работать и общаться без перебоев.

Парк дальнемагистральных самолетов EL AL состоит преимущественно из современных лайнеров Boeing 787 Dreamliner, и компания планирует его дальнейшее расширение. Кроме того, перевозчик заказал самолеты Boeing 737 MAX для европейских маршрутов.