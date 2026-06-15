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Чемпионат Европы по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 36 медалей

Смешанные единоборства
Спорт/важное
время публикации: 15 июня 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 15:42
Чемпионат Европы по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 36 медалей
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Питешти, Румыния завершился The European Championships in No-Gi Jiu-Jitsu/Grappling.

Победительницей турнира в весовой категории до 63 кг стала израильтянка Майя Бехар.

Победителем турнира в весовой категории до 62 кг стал израильтянин Меир Эмануэль Липец, до 69 кг - Омри Хавив.

Хаим Гозали стал победителем весовой категории до 94 кг (категория Мастер 4).

Победителем кадетского турнира в весовой категории до 48 кг стал Элиав Нафтали Гуриашвили, до 62 кг - Амит Йонаси.

Лиа Шалев стала победительницей юношеского турнира (до 18 лет) в весовой категории до 63 кг.

Победителем юношеского турнира в весовой категории до 52 кг стал Двир Цви Сараби. Бронзовую медаль в этой категории завоевал Наор Фернандес.

Победителем юношеского турнира в весовой категории до 69 кг стал Лиад Филберг.

В юношеском турнире в весовой категории до 56 кг победителем стал Шалев Снир. Бронзовую медаль в этой категории завоевал Итамар Берт.

В молодежном турнире в весовой категории до 62 кг Йоав Саломон стал победителем, бронзовую медаль завоевал Энцо Йосеф Гуэйдж. До 69 кг победителем стал Идо Бараш, бронзовым призером - Элад Гозали.

Победителем юношеского турнира в весовой категории до 62 кг стал Гай Торрес. Бронзовую медаль завоевал Тамир Наим.

Серебряную медаль завоевала израильтянка Мая Дэй (весовая категория до 52 кг).

Серебряную медаль завоевал израильтянин Идо Бараш (ло 85 кг).

Шахар Амидан завоевала серебряную медаль молодежного турнира (до 21 года) в весовой категории до 63 кг, Элвис Лулько - до 69 кг.

Бронзовую медаль завоевала израильтянка Майя Тев (до 57 кг). В молодежном турнире (спортсмены до 21 года) она стала победительницей.

Бронзовую медаль завоевал израильтянин Немат Маммадов (до 77 кг).

В кадетском турнире (до 16 лет, до 44 кг) серебряную медаль завоевал Лиор Улицкий, бронзовую - Саар Эйтан. До 48 кг серебряную медаль завоевал Идо Охман, бронзовую - Омер Якоби. До 56 кг золотую медаль завоевал Лирой Охана, бронзовую - Алексей Сорочан.

Бронзовую медаль юношеского турнира в весовой категории до 85 кг завоевал Идо Гайц.

Бронзовую медаль молодежного турнира весовой категории до 94 кг завоевал Шани Бехор.

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