30 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

В Тель-Авиве взорвался автомобиль, пятеро раненых

Мада
Криминал
время публикации: 30 августа 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 13:50
Пресс-служба МАДА

В Тель-Авиве, на улице Каминска, взорвался автомобиль, в результате чего пострадали пять человек. Мужчина в возрасте 24 лет получил тяжелые ранения, мужчина в возрасте около 30 лет – ранения средней тяжести, и еще три человека – ранены легко

Бригады парамедиков МАДА доставила раненых в больницу "Ихилов".

По предварительным данным, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.

