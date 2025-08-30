В Тель-Авиве взорвался автомобиль, пятеро раненых

В Тель-Авиве, на улице Каминска, взорвался автомобиль, в результате чего пострадали пять человек. Мужчина в возрасте 24 лет получил тяжелые ранения, мужчина в возрасте около 30 лет – ранения средней тяжести, и еще три человека – ранены легко

Бригады парамедиков МАДА доставила раненых в больницу "Ихилов".

По предварительным данным, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.