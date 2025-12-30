x
Предотвращена попытка контрабанды десятков стволов оружия на западной границе

время публикации: 30 декабря 2025 г., 15:01

В ночь на вторник система воздушного контроля ЦАХАЛа обнаружила беспилотник, который проник с запада в воздушное пространство Израиля при попытке контрабандной доставки оружия.

На место прибыли бойцы ЦАХАЛа из дивизии "Паран", который сбили беспилотник. БПЛА перевозил 20 винтовок М-16, а также ствол и приклад от других видов оружия. Беспилотник и оружие переданы службам безопасности.

