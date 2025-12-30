С 1 января Израиль аннулирует лицензии "Врачей без границ" и ряда других НКО

Израиль начал процедуру аннулирования лицензий на деятельность на территории еврейского международных организаций, сотрудники которых оказались замешаны в террористическую деятельность и состояли в рядах ХАМАСа и "Исламского джихада". В списке организаций, которых с 1 января лишают лицензии на деятельность на территории Израиля, указана также "Врачи без границ".

Как сообщает "Едиот Ахронот", причиной прекращения деятельности НКО стал их отказ в завершении процедуры регистрации (в частности, из-за нежелания предоставить списки своих сотрудников), а также из-за найма работников, связанных с террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад".

Речь не идет о неожиданном решении: у международных организаций было 10 месяцев на выполнение требований израильских властей. Изначальной конечной датой аннулирования лицензий было названо 9 сентября, затем срок продлили до 31 декабря, чтобы дать организациям время для подготовки. Полностью завершить свою деятельность они должны до 1 марта 2026 года.