Израиль

ШАБАС
время публикации: 30 декабря 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 13:00
Заключенный иностранец напал на надзирателя и получил новый срок
Flash90. Фото: М.Шай

Служба тюрем (ШАБАС) опубликовала сообщение о вынесении судебного вердикта в отношении заключенного, иностранного гражданина, который во время отбывания уголовного наказания в одной из тюрем в центре Израиля, напал на охранника.

По данным обвинения, заключенный ударил сотрудника Службы тюрем кулаком по лицу, выкрикивая угрозы, а также подстрекательские антиизраильские лозунги. Сотруднику тюрьмы потребовалась медицинская помощь.

После инцидента заключенный был классифицирован как "заключенный за преступления в сфере безопасности", было начато расследование, ему предъявили обвинения.

По завершении судебного разбирательства суд приговорил его к дополнительному лишению свободы, которое добавилось к его уже отбываемому сроку.

