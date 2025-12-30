x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 16:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 16:22
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Во время ремонта здания в Тель-Авиве упал рабочий, он в тяжелом состоянии

время публикации: 30 декабря 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 16:10
Во время ремонта здания в Тель-Авиве упал рабочий, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о рабочем, который упал с высоты около пяти метров во время ремонта здания в Тель-Авиве. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, 52-летнему мужчине, неотложную помощь.

Рабочий был эвакуирован в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма. Пострадавший подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозную кому.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2025

В Кирьят-Гате тяжело травмирован рабочий