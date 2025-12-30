Во время ремонта здания в Тель-Авиве упал рабочий, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о рабочем, который упал с высоты около пяти метров во время ремонта здания в Тель-Авиве. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, 52-летнему мужчине, неотложную помощь.

Рабочий был эвакуирован в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма. Пострадавший подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозную кому.