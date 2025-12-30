x
Израиль

Внимание, розыск: пропал 37-летний Наор Ирис Меркури из Рамат-Гана

Полиция
Розыск
время публикации: 30 декабря 2025 г., 06:23 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 06:24
Внимание, розыск: пропал 37-летний Наор Ирис Меркури из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 37-летнего Наора Ириса Меркури, проживающего на улице Бялик в Рамат-Гане. С 24 декабря он не выходил на связь. Обычно он бывает на улице Бялик в Рамат-Гане или на улице Флорентин в Тель-Авиве.

Приметы: рост 1.70, вьющиеся черные волосы, усы.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

Израиль
