Внимание, розыск: пропал 37-летний Наор Ирис Меркури из Рамат-Гана

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 37-летнего Наора Ириса Меркури, проживающего на улице Бялик в Рамат-Гане. С 24 декабря он не выходил на связь. Обычно он бывает на улице Бялик в Рамат-Гане или на улице Флорентин в Тель-Авиве.

Приметы: рост 1.70, вьющиеся черные волосы, усы.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.