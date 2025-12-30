Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 30 декабря, температура будет близкой к среднесезонной. Временами дожди на севере и на побережье Средиземного моря, в основном слабые.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 13-21, в Беэр-Шеве – 10-17, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-15, на Голанских высотах – 7-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 100-200 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

В среду-пятницу ожидаются дожди, временами с грозами. В субботу-понедельник – без осадков, малооблачно.