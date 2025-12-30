Смотрич не отказывается от своих слов про судью Амита: "Давлю тех, кто давит меня"

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что не отказывается от своих слов о главе Верховного суда Ицхаке Амите.

Напомним, что накануне, выступая на заседании фракции, глава "Ционут Датит" назвал главу Верховного суда "мегаломаном, практикующим насилие, давящим всех на своем пути и узурпировавшим демократию. В итоге, у нас не будет выбора и мы задавим его", - сказал Смотрич.

В интервью "Галей ЦАХАЛ" Смотрич отказался брать свои слова назад или извиняться за них. Он несколько раз сказал, что не подразумевал насильственных действий, и сказал, что использовал метафору. "Я сбиваю и давлю того, кто сбивает и давит меня. В Израиле сбивают и давят огромные группы людей. Судьи Верховного суда снова и снова извращают волеизъявление народа и затыкают рты несогласным".

По словам Смотрича, нет опасения, что кто-то интерпретирует его слова как призыв к действию и совершит акт насилия в отношении Ицхака Амита. "Я призываю всех прислушаться к тому, что я говорю и спорить. СМИ отвратительно фальсифицируют мои слова, не надо идти у них на поводу", - сказал Смотрич.