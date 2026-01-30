x
Израиль

Бывший генинспектор полиции Рони Альшейх допрошен по подозрению в найме нелегала

время публикации: 30 января 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 13:26
Tomer Neuberg/Flash90

Бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх был допрошен в полиции с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний в качестве подозреваемого в трудоустройстве палестинского нелегала.

Как сообщает "Маарив", в понедельник в Гиват-Шмуэле был задержан палестинский нелегал, который сообщил, что он работал в доме на две семьи, расположенном в данном районе, и назвал имена своих работодателей.

Альшейх был допрошен после того, как выяснилось, что речь идет о доме, в котором находятся две квартиры – его и еще одного человека. Бывший генеральный инспектор полиции отрицал какую-либо связь с задержанным, он заявил, что не знаком с ним.

После публикации сообщений о допросе Рони Альшейх заявил, что речь идет о палестинском нелегале, который на допросе заявил, что ранее по указанию подрядчика он чинил неисправность в принадлежащем Альшейху объекте недвижимости. "Подозрение было опровергнуто в ходе расследования, – подчеркнул бывший генинспектор полиции. – Я продолжу быть законопослушным гражданином и борцом за демократию и защиту закона".

