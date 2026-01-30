Владимир Данилов из Пардес-Ханы обвинен в убийстве жены Инны

В окружной суд Хайфы подано обвинительное заключение против 54-летнего Владимира Данилова из Пардес-Ханы: он обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах своей жены Инны Даниловой. Согласно обвинительному заключению, обвиняемый убил свою жену и сообщил детям: "Мамы больше нет", сообщает в пятницу 30 января "А-Йом".

По данным обвинительного заключения, Владимир и Инна Даниловы были женаты с 1995 года, у них пятеро детей. На протяжении многих лет брака Данилов неоднократно избивал свою жену, оскорблял ее. В конце декабря из-за споров по финансовым вопросам Данилов ушел из дома и поселился в Зихрон-Яакове, но он продолжал звонить и писать своей жене и угрожать ей. Тогда он и решил убить Инну.

В ночь на 5 января они находились в ванной комнате, дверь была заперта изнутри. Владимир Данилов взял с собой нож с лезвием длиной 14 см, он также употреблял кокаин. Затем он начал кричать на жену, утверждая, что у нее связь с другим, нанес ей не менее пяти ударов ножом по телу. Инна пыталась убежать, но он продолжал бить ее ножом.

От криков проснулись дети, они пытались открыть дверь ванной комнаты. Тогда обвиняемый сообщил им: "Мамы больше нет", и вышел из квартиры. Дети нашли мать на полу ванной комнаты, они вызвали полицию и МАДА. Медики констатировали смерть Инны.