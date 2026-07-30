Житель Ашкелона обвинен в изнасилованиях и избиениях дочери

Прокуратура Южного округа подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинение против 41-летнего жителя Ашкелона за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней дочери в течение примерно пяти лет, начиная с того момента, когда ей было 12,5 лет. Кроме того, он применял насилие в отношении своей партнерши и несовершеннолетних детей.

В обвинительном заключении указывается, что в 2021 году, после употребления алкогольных напитков, обвиняемый ночью вошел в комнату потерпевшей (на тот момент ей было 12,5 лет) и начал ее трогать. Потерпевшая закричала и позвала мать, и в ответ обвиняемый ударил девочку по лицу.

Впоследствии когда другие члены семьи отсутствовали дома или спали, обвиняемый подходил к дочери, иногда обнаженный, трогал ее, и даже мастурбировал перед ней. Несколько раз обвиняемый предлагал девочке 100 шекелей, если она сделает ему минет, но она отказывалась.

Вскоре после того, как девочке исполнилось 15 лет, когда они остались одни в квартире, обвиняемый изнасиловал её. После этого он насиловал её один-два раза в неделю. Когда дочь сопротивлялась действиям отца, он избивал ее, пока она не переставала сопротивляться.

Кроме того, обвиняемый подвергал потерпевшую сексуальным домогательствам через сообщения в WhatsApp, содержащие неоднократные сексуальные намеки. В одном случае он угрожал, что отправит её другу её обнажённое фото (отредактированное с помощью ИИ). Кроме того, он угрожал опубликовать фотографию "по всему Ашкелону" и "выставить её шлюхой".

В ряде случаев обвиняемый нападал на своих двух несовершеннолетних детей (2013 и 2019 годов рождения) и свою партнёршу.

Обвиняемому предъявлены обвинения в изнасилованиях и непристойные действиях, сексуальном домогательстве, угрозах, нападении при отягчающих обстоятельствах (на партнёршу), нападении при отягчающих обстоятельствах (на несовершеннолетнюю) и нападении на других детей.

Прокуратура подала ходатайство о заключении обвиняемого под стражу до окончания судебного разбирательства.