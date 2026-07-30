Israir объявила о возобновлении прямых рейсов в Марракеш (Марокко)

Авиакомпания Israir объявила о возобновлении прямых рейсов между Израилем и Марракешем (Марокко) с 1 сентября 2026 года.

До конца октября рейсы будут выполняться один раз в неделю. Стоимость билета начинается от 299 долларов США в одну сторону.

Самолеты будут вылетать из Израиля по вторникам во второй половине дня. Обратный рейс из Марракеша будет отправляться в тот же день около полуночи.