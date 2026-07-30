"За нарушение святости субботы". Завершено расследование поджогов кафе Bandita в Рамат-Гане

Полиция завершила расследование трех поджогов кафе Bandita на улице Узиэль в Рамат-Гане. Прокуратура подала заявление о намерении предъявить обвинение трем подозреваемым – жителям Бейтар-Илита в возрасте 16, 19 и 23 лет.

Кафе впервые пытались поджечь в мае 2026 года. Повторные нападения произошли в июне и 1 июля. По данным следствия, перед третьим поджогом подозреваемые сняли номер в гостинице в Тель-Авиве и в течение двух дней готовились к поджогу. Ночью они наполнили бутылку бензином и приехали к кафе: 23-летний подозреваемый остался в автомобиле, 19-летний вылил горючее у входа, а 16-летний поджег его и оставил на месте зажигалку.

После первого нападения владелица заведения сообщала об угрозах из-за того, что кафе работает по субботам. Мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн называл поджог преступлением на почве ненависти и попыткой религиозного принуждения. Полиция проверяла эту версию, однако в сообщении о завершении расследования мотив преступления не указан.

По сведениям N12, следователи предполагают, что подозреваемые могли получить деньги за совершение поджогов. Личность возможного заказчика и мотив заказа официально не раскрывались.

Срок содержания подозреваемых под стражей продлен до 31 июля. Прокуратура Тель-Авивского округа намерена предъявить им обвинительное заключение.