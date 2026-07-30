x
30 июля 2026
|
последняя новость: 13:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июля 2026
|
30 июля 2026
|
последняя новость: 13:13
30 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Правительство Египта признало: порт Дамиетта был атакован БПЛА

Египет
Война с Ираном
время публикации: 30 июля 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 12:37
Правительство Египта признало: порт Дамиетта был атакован БПЛА
0:00 0:00
Правительство Египта признало: порт Дамиетта был атакован БПЛА
AP Photo/Business Wire

Правительство Египта официально сообщило, что причиной пожара на двух танкерах со сжиженным газом в порту Дамиетта на Средиземном море стал удар беспилотного летательного аппарата.

"Расследование продолжается, принимаются все меры, необходимые для защиты национальной безопасности Египта", – говорится в заявлении, цитируемым агентством Reuters. Отметим, что на данный момент никто не взял за себя ответственность за атаку.

29 июля БПЛА атаковал принадлежащий американской компании танкер Energos Winter, служащий плавучим резервуаром. Пламя перекинулось на соседнее судно Gaslog Salem. Пожар удалось погасить.

Предполагается, что за ударом может стоять Иран, и речь идет о значительной эскалации американо-иранского конфликта.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июля 2026

Взрыв в египетском порту Дамиетта, атакован американский танкер