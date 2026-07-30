Правительство Египта признало: порт Дамиетта был атакован БПЛА

Правительство Египта официально сообщило, что причиной пожара на двух танкерах со сжиженным газом в порту Дамиетта на Средиземном море стал удар беспилотного летательного аппарата.

"Расследование продолжается, принимаются все меры, необходимые для защиты национальной безопасности Египта", – говорится в заявлении, цитируемым агентством Reuters. Отметим, что на данный момент никто не взял за себя ответственность за атаку.

29 июля БПЛА атаковал принадлежащий американской компании танкер Energos Winter, служащий плавучим резервуаром. Пламя перекинулось на соседнее судно Gaslog Salem. Пожар удалось погасить.

Предполагается, что за ударом может стоять Иран, и речь идет о значительной эскалации американо-иранского конфликта.