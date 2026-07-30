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Израиль

Машина столкнулась с грузовиком на шоссе 25, молодой мужчина в тяжелом состоянии

МАДА
ДТП
Негев
время публикации: 30 июля 2026 г., 17:14 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 17:14
Машина столкнулась с грузовиком на шоссе 25, молодой мужчина в тяжелом состоянии
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Машина столкнулась с грузовиком на шоссе 25, молодой мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о ДТП на шоссе 25 неподалеку от Абу-Куэйдера, где автомобиль столкнулся с грузовиком.

Водитель легковой машины, мужчина в возрасте около 20 лет, оказался в результате удара заблокирован в салоне. После спасательной операции медики оказали ему неотложную помощь и эвакуировали в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии с множественными травмами.

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