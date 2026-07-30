Ночью были уничтожены четыре склада оружия ХАМАСа в секторе Газы

В ночь на среду ЦАХАЛ по наводке ШАБАКа нанес удары по нескольким районам сектора Газы, уничтожив четыре склада вооружений террористической организации ХАМАС. На складах хранились автоматы Калашникова, взрывные устройства, противотанковые пусковые установки, боеприпасы и другое военное снаряжение.

В сообщении отмечается, что это оружие предназначалось для подготовки нападений на военнослужащих ЦАХАЛа, действующих в районе "желтой линии", а также на граждан Государства Израиль. Склады были уничтожены с целью устранения угрозы.

В ЦАХАЛе заявили, что террористическая организация ХАМАС продолжает систематически нарушать соглашение о прекращении огня, предпринимая попытки восстановить свой военный потенциал.

Подразделения Южного военного округа продолжают действовать в соответствии с условиями соглашения и, как подчеркивается в сообщении, будут и далее принимать меры по устранению любых угроз.