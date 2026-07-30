Террорист пытался совершить наезд на военнослужащих и был обезврежен

Во время оперативной деятельности в районе Аль-Бейты к югу от Шхема в зоне ответственности территориальной бригады "Шомрон", террорист направил автомобиль на военнослужащих ЦАХАЛа и проигнорировал требование остановиться.

Военнослужащие применили предусмотренную инструкциями процедуру задержания подозреваемого, в ходе которой открыли огонь по нападавшему. Террорист был нейтрализован.

Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.