Комбат и организаторы протеста бойцов "Гивати" на базе Сде-Тейман будут наказаны

Расследование инцидента с массовым самовольным уходом военнослужащих с базы Сде-Тейман проведут командиры бригады "Гивати" и 162-й дивизии, сообщает в четверг 30 июля "А-Йом". Ожидается, что по итогам проверки в отношении всех участников инцидента будут приняты дисциплинарные меры.

Командир батальона понесет дисциплинарную ответственность за допущенные ошибки, однако вопрос о его отстранении от должности не рассматривается. Наиболее суровое наказание, как ожидается, понесут военнослужащие, которых считают организаторами протеста. Солдаты, покинувшие базу, но впоследствии вернувшиеся и не игравшие ведущей роли в инциденте, предположительно получат менее строгие дисциплинарные взыскания.

Согласно предварительным выводам расследования, инцидент произошел во время обычного построения, которое командир батальона проводил перед увольнением военнослужащих домой. Солдаты отказались открыть один из контейнеров, несмотря на приказ командира. После непродолжительного спора они все же выполнили распоряжение.

Открыв контейнер, командир обнаружил, что он заполнен деревянными табличками и символикой с надписями вроде "Ангелы преисподней" и "Посланники сатаны".

По словам высокопоставленных представителей ЦАХАЛа, именно в этот момент командир допустил ошибку: вместо того чтобы спокойно убрать и утилизировать эти предметы, он в порыве гнева разбил их на глазах у военнослужащих.

Вскоре после этого около 100 военнослужащих покинули базу. Большинство из них – опытные бойцы и военнослужащие среднего срока службы; молодых солдат среди участников инцидента было немного.

По состоянию на вечер четверга, примерно 80 военнослужащих из 100 вернулись на базу. В "самоволке" остаются около 20 солдат – все они "старослужащие", в ближайшие месяцы ожидают демобилизации.

Несмотря на произошедшее, батальон, как ожидается, уже в воскресенье возобновит выполнение боевых задач, после чего будет направлен для несения службы в сектор Газы.