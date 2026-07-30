США запретили импорт продвинутых роботов из Китая
Администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет на импорт на импорт человекоподобных роботов, роботов-собак, роботов-пылесосов и новых силовых инверторов, произведенных за пределами США, утверждая, что речь идет о "неприемлемой" угрозе национальной безопасности.
"Устройства, произведенные за океаном, могут дистанционно управляться или использоваться иностранными правительствами для слежки, либо иным образом применяться в кибератаках", – заявили в Федеральной комиссии по связи США.
В комиссии добавили, что исключения будут предоставляться, если администрация установит, что то или иное конкретное устройство не создает угрозы национальной безопасности США.
Министерство торговли Китая призвало США отменить это решение и пригрозило ответными шагами в случае, если этого не произойдет.