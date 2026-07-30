Раскол мирового футбола: UEFA объявила полный бойкот FIFA

55 футбольных ассоциаций, входящих в UEFA, приняли единогласное решение о полном бойкоте FIFA, пока Международная федерация футбола не откажется от намерения передать частным инвесторам контроль над коммерческими операциями и организацией турниров.

"Чемпионат мира не является объектом инвестиций. Это одно из величайших наследий футбола, созданный поколениями игроков, сборных и болельщиков на всех континентах. Его нельзя передавать в частные руки. Кубок мира не продается", – говорится в заявлении Европейской федерации футбола.

Это означает, что европейские сборные не будут участвовать в мужских и женских чемпионатах мира. Ближайший чемпионат мира среди женщин должен состояться летом в 2027 года в Бразилии, а стыковые матчи пройдут уже в ближайшем ноябре.

Отметим, что действующим чемпионом мира как среди мужчин, так и среди женщин, является сборная Испании. Европейские команды завоевали женское серебро и бронзу (Англия и Швеция) и мужскую бронзу (Англия). Именно участие европейских федераций – главная причина коммерческого успеха FIFA.

Несколько дней назад стало известно, что FIFA планирует создать коммерческую дочернюю компанию стоимостью около 20 миллиардов долларов и продать внешним инвесторам до 20% ее акций. Новая структура FIFA Forward Enterprise будет отвечать за коммерческие операции и организацию турниров, включая чемпионаты мира среди мужчин и женщин, клубный чемпионат мира и молодежные соревнования.

В FIFA рассчитывают привлечь таким образом до 4,2 миллиарда долларов. Компания объединит продажу телевизионных прав, спонсорские соглашения, билетные программы, лицензирование и непосредственную организацию соревнований. FIFA утверждает, что инвесторы получат только неконтрольные миноритарные пакеты и не смогут влиять на спортивные решения, регламент турниров или международный календарь.

Ожидается, что группу потенциальных инвесторов возглавит Thrive Eternal, созданная Джошуа Кушнером, братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. В подготовке сделки участвует банк JPMorgan. Напомним, что сам Трамп был удостоен "премии мира" FIFA.