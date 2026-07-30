Группа Lufthansa расширяет сеть полетов в Израиль
время публикации: 30 июля 2026 г., 20:33 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 20:33
Группа Lufthansa расширяет сеть полетов в Израиль
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В субботу, 1 августа, полеты в Израиль возобновит авиакомпания Swiss Air из группы Lufthansa, прекратившая обслуживать израильское направление в марте этого года.
Авиакомпания будет выполнять по рейсу в сутки с помощью широкофюзеляжного Airbus A330, включающего полноценный бизнес-класс.
Также в августе Austrian Airlines увеличит количество полетов в Вену из Израиля с 11 до 14 в неделю, Lufthansa начнет выполнять два рейса в сутки в Мюнхен, а Brussels Airlines начнет раз в неделю летать в Брюссель.
Общее количество рейсов группы на израильских маршрутах увеличится с 29 до 54 в неделю.