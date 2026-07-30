Группа Lufthansa расширяет сеть полетов в Израиль

В субботу, 1 августа, полеты в Израиль возобновит авиакомпания Swiss Air из группы Lufthansa, прекратившая обслуживать израильское направление в марте этого года.

Авиакомпания будет выполнять по рейсу в сутки с помощью широкофюзеляжного Airbus A330, включающего полноценный бизнес-класс.

Также в августе Austrian Airlines увеличит количество полетов в Вену из Израиля с 11 до 14 в неделю, Lufthansa начнет выполнять два рейса в сутки в Мюнхен, а Brussels Airlines начнет раз в неделю летать в Брюссель.

Общее количество рейсов группы на израильских маршрутах увеличится с 29 до 54 в неделю.