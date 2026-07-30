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Израиль

Жителей приграничных с Ливаном районов предупредили: ночью будут слышны взрывы

Ливан
время публикации: 30 июля 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 22:30
Жителей приграничных с Ливаном районов предупредили: ночью будут слышны взрывы
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Жителей приграничных с Ливаном районов предупредили: ночью будут слышны взрывы
Ayal Margolin/Flash90

Жителям Метулы и Мисгав-Ама разослали предупреждения о готовящихся с 23:00 до 01:00 взрывных работах на территории Южного Ливана. При этом в ЦАХАЛе подчеркивают, что никаких изменений в оценке ситуации для населения нет.

В связи с высокой мощностью взрывов жителям Метулы и Мисгав-Ама рекомендовано открыть окна, чтобы предотвратить повреждение стекол ударной волной.

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