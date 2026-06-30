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Израиль

Уничтожен командир штурмовиков "Исламского джихада", участвовавший в резне 7 октября

Газа
Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
время публикации: 30 июня 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 15:31

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в понедельник, 29 июня, в результате точечного удара в центральной части сектора Газы был ликвидирован Али Каид Мухаммад Сатитан, командир штурмового подразделения террористической организации "Исламский джихад".

По данным разведструктур ЦАХАЛа, Сатитан принимал участие в нападении на территорию Израиля в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

В ходе войны "Железные мечи", в том числе в последнее время, он занимался подготовкой террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что боевик представлял непосредственную угрозу для израильских сил, действующих в секторе Газы, и был ликвидирован в результате точечного авиаудара.

Израиль
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