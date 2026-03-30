Ракетная тревога на севере Израиля: обстрелы из Ирана и Ливана
время публикации: 30 марта 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 11:29
В 11:20 ракетная тревога прозвучала в Хайфе, Акко, Крайот, Йокнеам-Илите и других населенных пунктах на севере страны в связи с обстрелом из Ирана.
В 11:24 ракетная тревога сработала также в Тверии, Вади-Ара, Менаше, Нижней и Центральной Галилее.
В 11:27 тревога в районе Хайфского залива и Крайот.
Отмечается, что из Ирана были выпущены ракеты (или ракета) с кассетной боевой частью, параллельно с иранским обстрелом "Хизбалла" обстреляла север Израиля из Ливана.