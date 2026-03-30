Снова тревога в Эйлате: вторжение БПЛА и ракетный обстрел из Йемена

В 00:59 30 марта в Эйлате прозвучала тревога "Цева адом". Второй раз за ночь зафиксировано вторжение БПЛА (в первый раз тревоги не было). Работает ПВО.

Вскоре было сообщение о ракетном обстреле.

Предварительно: атака осуществлена с территории Йемена. Об этом сообщают арабские источники.

Сведений о причиненном ущербе или пострадавших не поступало.