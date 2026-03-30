Тревога в Хайфе, ракетный обстрел из Ливана
время публикации: 30 марта 2026 г., 04:01 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 04:28
В 4:01-4:02 сирены тревоги "Цева адом" прозвучали в Хайфе и окрестностях. Был зафиксирован ракетный обстрел. Работает система ПРО.
Судя по тому, что предуведомления не было, ракеты были выпущены с территории Ливана. Несколько ракет перехвачено.
МАДА: сообщений о пострадавших не поступало.
Вскоре прозвучала тревога на северо-западе границы с Ливаном. Зафиксировано вторжение БПЛА.