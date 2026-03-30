x
30 марта 2026
|
последняя новость: 05:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 марта 2026
|
30 марта 2026
|
последняя новость: 05:00
30 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в Хайфе, ракетный обстрел из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Хайфа
Цева адом
время публикации: 30 марта 2026 г., 04:01 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 04:28
AP Photo/Baz Ratner

В 4:01-4:02 сирены тревоги "Цева адом" прозвучали в Хайфе и окрестностях. Был зафиксирован ракетный обстрел. Работает система ПРО.

Судя по тому, что предуведомления не было, ракеты были выпущены с территории Ливана. Несколько ракет перехвачено.

МАДА: сообщений о пострадавших не поступало.

Вскоре прозвучала тревога на северо-западе границы с Ливаном. Зафиксировано вторжение БПЛА.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook