30 марта 2026
последняя новость: 09:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
ЦАХАЛ: шестеро военнослужащих ЦАХАЛа получили ранения на юге Ливана

время публикации: 30 марта 2026 г., 09:28 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 09:32
Разрешено к публикации: в воскресенье днем двое военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения в результате попадания противотанковой ракеты по израильским силам на юге Ливана.

В другом инциденте один военнослужащий ЦАХАЛа получил тяжелые ранения и еще двое – ранения средней степени тяжести – в результате атаки ударного беспилотника на юге Ливана.

Еще один военнослужащий ЦАХАЛа получил ранения средней степени тяжести в результате оперативной аварии на юге Ливана.

Все пострадавшие были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены.

31-й день войны "Рычание льва": атаки из Йемена и Ирана, удары по Тегерану