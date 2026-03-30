ЦАХАЛ: шестеро военнослужащих ЦАХАЛа получили ранения на юге Ливана
время публикации: 30 марта 2026 г., 09:28 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 09:32
Разрешено к публикации: в воскресенье днем двое военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения в результате попадания противотанковой ракеты по израильским силам на юге Ливана.
В другом инциденте один военнослужащий ЦАХАЛа получил тяжелые ранения и еще двое – ранения средней степени тяжести – в результате атаки ударного беспилотника на юге Ливана.
Еще один военнослужащий ЦАХАЛа получил ранения средней степени тяжести в результате оперативной аварии на юге Ливана.
Все пострадавшие были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены.