В Иудее и около Иерусалима израильские военные нейтрализовали двух террористов

ЦАХАЛ сообщает: около Дуры, к югу от Хеврона, бойцы бригады "Иегуда" застрелили вооруженного ножом террориста, бежавшего в их сторону.

Сообщается также, что в районе деревни Ар-Рам, к северу от Иерусалима, бойцы бригады "Биньямин" открыли огонь по террористу, который на большой скорости приближался к ним на своем автомобиле. "Террорист был нейтрализован", – заявляет ЦАХАЛ.

Среди израильских военных пострадавших нет.