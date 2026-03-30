x
30 марта 2026
|
последняя новость: 03:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иудее и около Иерусалима израильские военные нейтрализовали двух террористов

Иудея и Самария
время публикации: 30 марта 2026 г., 02:07 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 02:11
В Иудее и около Иерусалима израильские военные нейтрализовали двух террористов
ЦАХАЛ сообщает: около Дуры, к югу от Хеврона, бойцы бригады "Иегуда" застрелили вооруженного ножом террориста, бежавшего в их сторону.

Сообщается также, что в районе деревни Ар-Рам, к северу от Иерусалима, бойцы бригады "Биньямин" открыли огонь по террористу, который на большой скорости приближался к ним на своем автомобиле. "Террорист был нейтрализован", – заявляет ЦАХАЛ.

Среди израильских военных пострадавших нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook