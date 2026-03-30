ЦАХАЛ уничтожил системы ПВО Ирана у Каспийского моря – в 1600 км от Израиля

время публикации: 30 марта 2026 г., 18:17 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 18:17
Армия обороны Израиля сообщила об ударе по системам противовоздушной обороны на севере Ирана, возле Каспийского моря.

В сообщении указывается, что позиция была замаскирована в лесном массиве на расстоянии более 1600 км от Израиля. Удар был нанесен самолетами ВВС ЦАХАЛа при наведении военной разведки в ходе серии атак, осуществленных в воскресенье.

Военные подчеркивают, что размещенные на объекте системы ПВО представляли угрозу для израильских военных самолетов, а их уничтожение позволяет сохранить и расширить господство израильских ВВС в воздушном пространстве Ирана.

