Иранские СМИ сообщили о работе ПВО в районе Тегерана и на острове Кешм

Вечером 18 мая иранские СМИ сообщили о работе систем ПВО в районе Тегерана. Огонь велся по разведывательным беспилотникам. Высказывалось предположение, что дроны принадлежат США или Израилю.

Также вечером 18 мая система ПВО была задействована на острове Кешм. По данным агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей исламской революции, причиной этого также стали "небольшие беспилотники".