Сара Нетаниягу отказалась от чести зажечь один из факелов Дня Независимости

В понедельник, 30 марта, канцелярия премьер-министра сообщила, что Сара Нетаниягу отказалась от участия в церемонии зажжения факелов на День независимости Израиля.

В заявлении говорится, что Сара Нетаниягу благодарит депутата Кнессета от партии "Ликуд" Сасона Гуэту, предложившего доверить ей зажжение факела, а также министра Мири Регев, отвечающую за проведение церемонии.

При этом в канцелярии подчеркивают, что в нынешнее время, когда Израиль ведет войну за выживание, участвовать в церемонии должны "удивительные граждане Израиля, которые мужественно сражаются на поле боя и проявляют стойкость в тылу".