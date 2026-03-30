Израиль

Сара Нетаниягу отказалась от чести зажечь один из факелов Дня Независимости

Сара Нетаниягу
время публикации: 30 марта 2026 г., 18:00 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 18:20
В понедельник, 30 марта, канцелярия премьер-министра сообщила, что Сара Нетаниягу отказалась от участия в церемонии зажжения факелов на День независимости Израиля.

В заявлении говорится, что Сара Нетаниягу благодарит депутата Кнессета от партии "Ликуд" Сасона Гуэту, предложившего доверить ей зажжение факела, а также министра Мири Регев, отвечающую за проведение церемонии.

При этом в канцелярии подчеркивают, что в нынешнее время, когда Израиль ведет войну за выживание, участвовать в церемонии должны "удивительные граждане Израиля, которые мужественно сражаются на поле боя и проявляют стойкость в тылу".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2026

Министр Амсалем: "Народные избранники и их родственники не должны зажигать факел Дня Независимости"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2026

Депутат от "Ликуда" предложил доверить зажжение одного из факелов Дня Независимости Саре Нетаниягу