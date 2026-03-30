Сара Нетаниягу отказалась от чести зажечь один из факелов Дня Независимости
время публикации: 30 марта 2026 г., 18:00 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 18:20
В понедельник, 30 марта, канцелярия премьер-министра сообщила, что Сара Нетаниягу отказалась от участия в церемонии зажжения факелов на День независимости Израиля.
В заявлении говорится, что Сара Нетаниягу благодарит депутата Кнессета от партии "Ликуд" Сасона Гуэту, предложившего доверить ей зажжение факела, а также министра Мири Регев, отвечающую за проведение церемонии.
При этом в канцелярии подчеркивают, что в нынешнее время, когда Израиль ведет войну за выживание, участвовать в церемонии должны "удивительные граждане Израиля, которые мужественно сражаются на поле боя и проявляют стойкость в тылу".
Ссылки по теме