18 мая 2026
последняя новость: 23:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Президент Ирландии: "Горжусь сестрой, задержанной Израилем при перехвате "Флотилии Сумуда"

время публикации: 18 мая 2026 г., 23:17 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 23:23
AP Photo/Peter Morrison

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила, что "очень гордится" своей сестрой – врачом Маргарет Коннолли, участвовавшей в прорыве морской блокады Газы и задержанной израильскими военными. "Я также очень переживаю за нее, а также за ее друзей, участвующих во флотилии", – сказала президент журналистам в Лондоне после встречи с королем Великобритании Карлом III, сообщает Irish Independent.

Маргарет Коннолли заранее записала видеообращение на случай своего задержания: "Если вы смотрите это видео, значит, я похищена с нашего судна израильскими оккупационными силами и незаконно удерживаюсь в израильской тюрьме". Она назвала участие во флотилии своим долгом "как матери, врача и человека".

По данным израильских СМИ, к вечеру 18 мая израильские ВМС перехватили не менее 35 из 57 судов флотилии, задержав около 300 активистов.

ЦАХАЛ в насмешку над участниками флотилии блокировал ее связь песней "Ой, я сделала это снова"
МИД: "Никакой гуманитарной помощи для Газы на задержанных судах флотилии пока не обнаружено"
Ирландия отказалась от трансляции "Евровидения-2026" из-за участия Израиля