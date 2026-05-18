Президент Ирландии: "Горжусь сестрой, задержанной Израилем при перехвате "Флотилии Сумуда"

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила, что "очень гордится" своей сестрой – врачом Маргарет Коннолли, участвовавшей в прорыве морской блокады Газы и задержанной израильскими военными. "Я также очень переживаю за нее, а также за ее друзей, участвующих во флотилии", – сказала президент журналистам в Лондоне после встречи с королем Великобритании Карлом III, сообщает Irish Independent.

Маргарет Коннолли заранее записала видеообращение на случай своего задержания: "Если вы смотрите это видео, значит, я похищена с нашего судна израильскими оккупационными силами и незаконно удерживаюсь в израильской тюрьме". Она назвала участие во флотилии своим долгом "как матери, врача и человека".

По данным израильских СМИ, к вечеру 18 мая израильские ВМС перехватили не менее 35 из 57 судов флотилии, задержав около 300 активистов.