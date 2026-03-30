Предварительные сообщения о падении осколков в Хайфе и Крайот

Экстренные службы сообщают о вызовах из Хайфы и Крайот в связи с падением осколков ракет или перехватчиков. Полиция просит не подходить близко к упавшим деталям ракет и перехватчиков и сообщать по телефону 100: приближаться к осколкам может быть опасно для жизни.

Поступило также сообщение о прямом попадании ракеты в дом в Шфараме.

Сообщается также о падении осколка на территории нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

По предварительным данным, из Ливана было выпущено около 10 ракет вскоре после тревоги по поводу обстрела из Ирана.