Предварительные сообщения о падении осколков в Хайфе и Крайот
время публикации: 30 марта 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 11:48
Экстренные службы сообщают о вызовах из Хайфы и Крайот в связи с падением осколков ракет или перехватчиков. Полиция просит не подходить близко к упавшим деталям ракет и перехватчиков и сообщать по телефону 100: приближаться к осколкам может быть опасно для жизни.
Поступило также сообщение о прямом попадании ракеты в дом в Шфараме.
Сообщается также о падении осколка на территории нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.
По предварительным данным, из Ливана было выпущено около 10 ракет вскоре после тревоги по поводу обстрела из Ирана.