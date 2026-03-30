Инструкции Командования тылом остаются без изменений

По итогам оценки ситуации Командование тылом приняло решение оставить без изменений инструкции для населения вплоть до субботы, 4 апреля, 20:00.

В ближайшие дни Командование тылом продолжит рассматривать возможные корректировки во всех сферах, с особым акцентом на систему образования и ограничения на массовые мероприятия, чтобы обеспечить баланс между сохранением жизни и поддержанием чрезвычайной повседневной деятельности.

В случае изменений, в соответствии с оценкой обстановки, режим защиты будет обновлён и опубликован для населения в официальных каналах.

Указания, актуальные для вашего населенного пункта, следует искать на портале Командования тылом https://www.oref.org.il/rus/.