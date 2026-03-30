x
30 марта 2026
|
последняя новость: 11:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 марта 2026
|
30 марта 2026
|
последняя новость: 11:08
30 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: в партии "Ционут Датит" наметился раскол

Выборы 2026
Ционут Датит
время публикации: 30 марта 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 10:55

Депутаты Кнессета от партии "Ционут Датит" ведут переговоры с бригадным генералом запаса Офером Винтером о создании новой политической партии.

Как сообщает сайт "Кипа", речь идет о министре по делам алии и интеграции Офире Софере и депутате Моше Соломоне. В центре повестки дня этой партии будет находиться вопросы, связанные с призывом в ЦАХАЛ одновременно с вопросами внешней и внутренней политики, по которым эта партия будет придерживаться правых взглядов.

Помимо Офира Софера и Моше Соломона планируется привлечь в ее состав дополнительные фигуры правого фланга, известные в израильском обществе.

Если такая партия будет создана, это приведет к расколу партии "Ционут Датит", которая на данный момент по большинству опросов не проходит электоральный барьер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook