СМИ: в партии "Ционут Датит" наметился раскол

Депутаты Кнессета от партии "Ционут Датит" ведут переговоры с бригадным генералом запаса Офером Винтером о создании новой политической партии.

Как сообщает сайт "Кипа", речь идет о министре по делам алии и интеграции Офире Софере и депутате Моше Соломоне. В центре повестки дня этой партии будет находиться вопросы, связанные с призывом в ЦАХАЛ одновременно с вопросами внешней и внутренней политики, по которым эта партия будет придерживаться правых взглядов.

Помимо Офира Софера и Моше Соломона планируется привлечь в ее состав дополнительные фигуры правого фланга, известные в израильском обществе.

Если такая партия будет создана, это приведет к расколу партии "Ционут Датит", которая на данный момент по большинству опросов не проходит электоральный барьер.