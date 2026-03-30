Снова сирены в центре Израиля. Ракетный обстрел из Ирана

Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии. Тревога была объявлена через несколько минут после первой за последние два дня сирены в центре страны.

Согласно сообщениям военных, эта ракета, как и предыдущая, упала на незастроенной местности.

В Ор Иегуде упавшие обломки ракеты-перехватчика вызвали пожар.

В спасательные службы не поступали сообщения о раненых.