x
30 марта 2026
|
последняя новость: 21:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 марта 2026
|
30 марта 2026
|
последняя новость: 21:53
30 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Снова сирены в центре Израиля. Ракетный обстрел из Ирана

Цева адом
время публикации: 30 марта 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 21:48
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии. Тревога была объявлена через несколько минут после первой за последние два дня сирены в центре страны.

Согласно сообщениям военных, эта ракета, как и предыдущая, упала на незастроенной местности.

В Ор Иегуде упавшие обломки ракеты-перехватчика вызвали пожар.

В спасательные службы не поступали сообщения о раненых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook