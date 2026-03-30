Снова сирены в центре Израиля. Ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 30 марта 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 21:48
Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии. Тревога была объявлена через несколько минут после первой за последние два дня сирены в центре страны.
Согласно сообщениям военных, эта ракета, как и предыдущая, упала на незастроенной местности.
В Ор Иегуде упавшие обломки ракеты-перехватчика вызвали пожар.
В спасательные службы не поступали сообщения о раненых.