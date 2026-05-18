18 мая 2026
последняя новость: 18:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Пакистан направил в Саудовскую Аравию тысячи своих военнослужащих и 16 истребителей и БПЛА

Саудовская Аравия
Война с Ираном
Пакистан
время публикации: 18 мая 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 17:05
Пакистан направил в Саудовскую Аравию тысячи своих военнослужащих и 16 истребителей и БПЛА
AP Photo/Kin Cheung

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех представителей силовых структур и два правительственных источника, Пакистан в рамках двустороннего оборонного пакта разместил в Саудовской Аравии около 8000 военнослужащих, эскадрилью из примерно 16 истребителей JF-17 (совместного китайско-пакистанского производства), две эскадрильи беспилотников и китайскую систему ПВО HQ-9.

Истребители были переброшены в начале апреля. Все вооружение обслуживается пакистанским персоналом и финансируется Саудовской Аравией.

Развертывание представляет собой боеспособную группировку, предназначенную для поддержки Саудовской Аравии в случае нового нападения на королевство. Reuters отмечает, что соглашение, подписанное в прошлом году, предусматривает возможность размещения до 80 000 пакистанских военнослужащих на территории Саудовской Аравии.

