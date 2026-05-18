последняя новость: 18:15
В Хадере задержана жительница ПА по подозрению в подготовке теракта

время публикации: 18 мая 2026 г., 17:30 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 18:05
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о задержании жительницы Палестинской автономии, которая, по имеющимся данным, планировала совершить теракт в Хадере.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что после получения сообщений об угрозе в район были направлены крупные силы полиции и МАГАВ для прочесывания местности, были перекрыты дороги.

Спустя короткое время у парка Нахаль Хадера был остановлен легковой автомобиль, в котором находилась разыскиваемая и еще трое мужчин. Все четверо задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции Хадеры.

