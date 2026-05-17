ЦАХАЛ вернул в Израиль десятерых израильтян, проникших на территорию Сирии
время публикации: 17 мая 2026 г., 23:57 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 00:07
Пресс-служба ЦАХАЛа: некоторое время назад десять граждан Израиля пересекли границу и проникли на территорию Сирии. Действующие в данном районе военнослужащие Армии обороны Израиля вернули нарушителей в Израиль, где они были переданы полиции.
Сотрудники полиции задержали нарушителей, против них будут приняты установленные законом меры.
ЦАХАЛ подчеркивает, что речь идет о крайне серьезном нарушении, которое ставит под угрозу военнослужащих ЦАХАЛа и гражданских лиц.
Ссылки по теме