18 мая 2026
последняя новость: 18:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В интернете ведется сбор подписей за запуск трамвая в Гуш-Дане по субботам

время публикации: 18 мая 2026 г., 17:51 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 18:05
Miriam Alster/FLASH90

В интернете ведется сбор подписей под петицией, призывающей разрешить работу трамвая по субботам в Гуш-Дане. По информации издания "Мaaрив", инициатором петиции стала заместитель мэра Тель-Авива Миталь Лаави (МЕРЕЦ).

В интервью "Мaaрив" Лаави заявила, что простой трамвая около 30% времени делает невозможным реальный переход горожан с личного автотранспорта на общественный.

Петицию, адресованную министру транспорта Мири Регев, подписали уже около 4 200 человек.

Поскольку "красная линия" проходит через ультраортодоксальный Бней-Брак, Лаави предложила компромиссное решение: по субботам и праздникам трамвай не будет останавливаться в этом городе.

Общественный транспорт в Израиле не работает по субботам в соответствии с требованием статус-кво и коалиционных соглашений. При этом ряд муниципалитетов центра страны, включая Тель-Авив и Рамат-Ган, уже несколько лет самостоятельно финансируют автобусные маршруты выходного дня.

