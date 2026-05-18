В интернете ведется сбор подписей за запуск трамвая в Гуш-Дане по субботам

В интернете ведется сбор подписей под петицией, призывающей разрешить работу трамвая по субботам в Гуш-Дане. По информации издания "Мaaрив", инициатором петиции стала заместитель мэра Тель-Авива Миталь Лаави (МЕРЕЦ).

В интервью "Мaaрив" Лаави заявила, что простой трамвая около 30% времени делает невозможным реальный переход горожан с личного автотранспорта на общественный.

Петицию, адресованную министру транспорта Мири Регев, подписали уже около 4 200 человек.

Поскольку "красная линия" проходит через ультраортодоксальный Бней-Брак, Лаави предложила компромиссное решение: по субботам и праздникам трамвай не будет останавливаться в этом городе.

Общественный транспорт в Израиле не работает по субботам в соответствии с требованием статус-кво и коалиционных соглашений. При этом ряд муниципалитетов центра страны, включая Тель-Авив и Рамат-Ган, уже несколько лет самостоятельно финансируют автобусные маршруты выходного дня.